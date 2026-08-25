रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा! यूपी कैबिनेट मीटिंग में मिली कई बड़ी सौगातें

Raksha Bandhan Yogi Cabinet Gift UP Women: रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। आधार कार्ड से उम्र का सत्यापन होगा। करीब एक करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी।