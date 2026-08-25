‘विरासत में सत्ता मिल सकती है बुद्धि नहीं’, राजभर का अखिलेश पर हमला, ‘मछली पार्टी’ पर कांग्रेस को घेरा तो खुद ही घिर गए

रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को जाट समाज का वोट नहीं चाहिए। वे अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठे हैं। राजभर ने सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश को अभी और पढ़ाई करने की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस महान नेता चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में बड़ा नेता बनाया आज अखिलेश उन्हीं की पार्टी को चवन्नी बनाने की बात कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। गौरतलब है कि 17 अगस्त को अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का बिना नाम लिए तंज कसा था कि उन्होंने ऐसे लोगों से गठबंधन किया जिन्हें चवन्नी से रुपया बना दिया लेकिन फिर भी वे साथ छोड़कर चले गए।