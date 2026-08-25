यूपी के बदहाल स्कूलों पर AAP का एक्शन, संजय सिंह बोले सुधार न होने पर अधिकारियों पर कराएंगे FIR

संजय सिंह ने यूपी की बेसिक शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जैसे जबरा मारे और रोने भी न दे। आप सांसद ने आरोप लगाया कि जब स्कूलों के मर्जर का विरोध हुआ तो सरकार ने विधानसभा में दावा किया था कि कोई स्कूल बंद या मर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के 'स्कूल ठीक करो अभियान' के तहत जर्जर स्कूलों की तस्वीरें सामने आईं तो प्रशासन उन्हें मर्ज किए गए स्कूल बताने लगा।