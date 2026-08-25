‘हमारे पास 7 महीने की चीनी का स्टॉक’, CM योगी बोले- चीनी की कोई कमी नहीं है

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी ही सरकार है जिसमें पहली बार यूपी के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का सही दाम मिला है। साल 2017 से पहले प्रदेश का गन्ना किसान पूरी तरह से तबाह था और 2009 से उनका भारी बकाया फंसा हुआ था जिसे हमारी सरकार ने चुकाया। उन्होंने सपा और बसपा सरकारों पर चीनी मिलें बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गोरखपुर में एक चीनी मिल को महज तीन करोड़ रुपये में बेच दिया गया था जबकि उसकी जमीन और कबाड़ की कीमत ही इससे कहीं ज्यादा थी।