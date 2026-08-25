25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

यूपी के 3126 स्कूलों की बदलेगी सूरत, जर्जर भवनों की जगह नए निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर

UP School Construction: उत्तर प्रदेश के 3126 परिषदीय स्कूलों के निर्माण और मरम्मत पर करीब 604 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 302 करोड़ की पहली किश्त जारी हो चुकी है। इसमें 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Aug 25, 2026

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav

सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो- पत्रिका)

Uttar Pradesh Schools News: उत्तर प्रदेश के 3126 परिषदीय स्कूलों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने करीब 604 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। शिक्षा विभाग ने इसकी पहली किश्त के तौर पर 302 करोड़ रुपये जिलों को जारी कर दिए हैं। योजना में 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ जरूरत के अनुसार नए भवन भी बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार कराया जाएगा और जिला व राज्य स्तर की कमेटियां इसकी निगरानी करेंगी।

2243 प्राथमिक स्कूलों पर 344.52 करोड़

योजना में 2243 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर 15.36 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इन स्कूलों के लिए कुल 344.52 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसकी 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में 172.26 करोड़ रुपये जिलों को जारी किए जा चुके हैं। जिलों में अब मानकों के अनुसार काम शुरू कराने की तैयारी है। निर्माण कार्य की निगरानी जिला और राज्य स्तर की कमेटियों के जरिए की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में बच्चों को खराब और जर्जर भवनों के बीच पढ़ाई न करनी पड़े।

883 उच्च प्राथमिक स्कूल भी शामिल

योजना के दूसरे हिस्से में 883 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 29.44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों के निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कुल 259.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि की पहली किश्त के रूप में 129.97 करोड़ रुपये जिलों को जारी किए जा चुके हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जारी पहली किश्त को मिलाकर यह राशि 302.23 करोड़ रुपये होती है। कुल बजट करीब 604.47 करोड़ रुपये है, जिसे खबरों में करीब 604 करोड़ रुपये बताया गया है।

जर्जर भवन गिराकर बनेंगे नए स्कूल

समग्र शिक्षा के तहत साल 2026-27 के लिए इस काम को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने बजट को स्वीकृति दी है। इसके बाद समग्र शिक्षा परियोजना कार्यालय ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। जिन स्कूल भवनों की हालत बेहद खराब है और जिन्हें गिराना जरूरी है, उन्हें उसी विद्यालय परिसर में ध्वस्त कर वहां नया भवन बनाया जाएगा। नए भवनों के लिए डिजाइन भी जारी कर दी गई है। निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार कराया जाएगा।

बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

परिषदीय स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। इस योजना का सीधा फायदा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो अभी जर्जर या खराब भवनों में पढ़ाई कर रहे हैं। नए और बेहतर भवन बनने के बाद बच्चों को सुरक्षित कक्ष मिलेंगे और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल भी बेहतर होने की उम्मीद है।

योगी सरकार ने मदरसों की खोली फाइलें, 558 संस्थानों में 1100 करोड़ बजट इस्तेमाल की जांच शुरू

ये भी पढ़ें
prd jawan duty allowance 600 rupees cashless treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 10:17 am

Published on:

25 Aug 2026 10:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी के 3126 स्कूलों की बदलेगी सूरत, जर्जर भवनों की जगह नए निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: 2027 में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा में, अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव पर भरी हुंकार

Akhilesh Yadav
लखनऊ

Lucknow News: लखनऊ में 243 भैंसों की नीलामी पर सियासी हंगामा, पशुपालकों के समर्थन में उतरी सपा-आजाद समाज पार्टी

Lucknow News 243 Buffalo Auction Lucknow Municipal Corporation
लखनऊ

स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दिए निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश

Brajesh Pathak
लखनऊ

आरक्षण विरोधियों को चंद्रशेखर आजाद की चुनौती, ‘बात नहीं सुनते तो अपनी पार्टी बनाकर संसद पहुंचो’

Chandrashekhar Azad Reservation Protest Reservation Movement
लखनऊ

SC/ST एक्ट में FIR के बाद यूट्यूबर अजीत भारती का जवाब, बोले- मां-बहन पर टिप्पणी सुनकर चुप कैसे रहता

youtuber ajit bharti responds after fir under sc st act
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.