संजय राउत का धर्मेंद्र प्रधान पर पलटवार, बोले- पेपर लीक से Gen Z को भड़काया गया, बताएं किसने गुमराह किया?

Sanjay Raut Attacks Dharmendra Pradhan Gen Z: केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेन-जी को गुमराह किया गया है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि Gen Z को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय चलाने के तरीके, पेपर लीक और ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर भड़काया गया था।