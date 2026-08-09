JPSC-JSSC Student Protest: अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी

छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक धरना और अनशन जारी रहेगा। देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर आंदोलन स्थल पर मौजूद बाकी छात्रों में स्वाभाविक रूप से चिंता का माहौल बन गया। बावजूद इसके छात्रों ने दोहराया कि स्वास्थ्य को लेकर आ रही चुनौतियां उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकतीं और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।