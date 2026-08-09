9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Student Protest: अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल टीम कर रही देखरेख। विधायक जयराम महतो ने भी शुरू किया समर्थन में उपवास।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 09, 2026

Devendra Nath Mahato Hunger Strike Update.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (Photo/ANI)

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत रविवार सुबह बिगड़ गई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर मेडिकल टीम लगातार नजर रख रही है।

अनशन के सातवें दिन बिगड़ी तबीयत

देवेंद्र महतो का यह संघर्ष एक दिन का नहीं है। उन्होंने 25 जुलाई से सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और फिर 2 अगस्त से पूरी तरह अनशन पर बैठ गए। यानी आज उनके अनशन का सातवां दिन है। लगातार थकान और शरीर में कमजोरी के बावजूद उनका कहना है कि शरीर थक सकता है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए उनका इरादा नहीं टूटेगा।

जयराम महतो ने एक दिन का निर्जला उपवास शुरू किया

छात्रों की इस लड़ाई को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने रविवार सुबह से एक दिन का निर्जला उपवास शुरू कर दिया है। उन्होंने देवेंद्र महतो की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि छात्रों की समस्याओं का तुरंत हल निकाला जाए।

JPSC में गड़बड़ी के बाद छात्र आंदोलनरत

यह सारा मामला शुरू हुआ 2 जुलाई से, जब 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया। छात्रों को इस रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका हुई, जिसके बाद 5 जुलाई से लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए। धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ा कि 25 जुलाई से आंदोलन ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का रूप ले लिया। आज इस सत्याग्रह का 16वां दिन है।

छात्रों की मुख्य मांग यही है कि JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए। छात्र नेताओं का कहना है कि जो भी अनियमितताएं हुई हैं, उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में जरूरी सुधार भी किए जाने चाहिए, ताकि आगे ऐसी नौबत दोबारा न आए।

छात्रों ने कहा- ठोस नतीजा आने तक आंदोलन जारी

छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक धरना और अनशन जारी रहेगा। देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर आंदोलन स्थल पर मौजूद बाकी छात्रों में स्वाभाविक रूप से चिंता का माहौल बन गया। बावजूद इसके छात्रों ने दोहराया कि स्वास्थ्य को लेकर आ रही चुनौतियां उनके इरादों को कमजोर नहीं कर सकतीं और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 12:10 pm

Published on:

09 Aug 2026 12:10 pm

Hindi News / National News / JPSC-JSSC Student Protest: अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash
राष्ट्रीय

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

amarinder singh punjab congress
राष्ट्रीय

‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

CJI Surya Kant Chief Guest, NALSAR Students Protest, Hyderabad Law University Controversy
राष्ट्रीय

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर अकाली दल का बड़ा फैसला, बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर साधी चुप्पी

Gulzar Singh Ranike
राष्ट्रीय

NIA Kerala Explosives Case: NIA के हत्थे चढ़ा मुख्य साजिशकर्ता हारिस, 10वीं गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय सिंडिकेट बेनकाब

NIA Kerala Explosives Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.