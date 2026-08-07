महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ की मांग वाली याचिका वापस

Mahua Moitra Supreme Court Hearing: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में पुलिस जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति मांगी थी। दरअसल, मोइत्रा ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था।