छात्रों पर AK-47 किसने चलवाई? DGP से मिलने के बाद भड़के तेजस्वी, कहा- बलि का बकरा न बनाएं, SP को बर्खास्त करें

Tejashwi yadav on AK-47 firing: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार के DGP से मुलाकात की और 25 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 राइफल से फायरिंग की घटना के संबंध में पांच-सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। DGP के ऑफिस से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और बिहार सरकार व पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि निहत्थे छात्रों और युवाओं के खिलाफ, जो अपनी जायज मांगों के लिए विरोध कर रहे थे, AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने की इजाजत पुलिस को किसने दी।