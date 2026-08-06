RJD Crisis: बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी में बढ़ी अंदरूनी कलह, भाई वीरेंद्र को मिला कई विधायकों का समर्थन

बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आई है। परिवार के चार सक्रिय सदस्यों के बयान एक-दूसरे से मेल खाते नहीं दिखे। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की जीत से अधिक भाजपा की हार को प्रमुख मुद्दा बताया। वहीं, तेज प्रताप यादव ने चुनाव परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर को जीत की बधाई देकर अलग संदेश दिया। दूसरी ओर, मीसा भारती ने जनसुराज को भाजपा की "लोमड़ी" करार दिया, जबकि रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर के संघर्ष और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने की सराहना करते हुए ऐसा संदेश दिया, जिसे राजनीतिक हलकों में तेजस्वी यादव पर परोक्ष टिप्पणी माना गया।