Deepak Prakash MLC: राज्यपाल कोटे से मिली सदस्यता, बची मंत्री की कुर्सी; अब मनोनयन पर छिड़ा संवैधानिक विवाद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-171 के तहत राज्यपाल को विधान परिषद के कुल सदस्यों के एक-छठे हिस्से को मनोनीत करने का अधिकार है। बिहार विधान परिषद में यह संख्या 12 है। संविधान के अनुसार, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होने चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि दीपक प्रकाश इन श्रेणियों में नहीं आते हैं। ऐसे में उनके मनोनयन को लेकर विवाद होना तय माना जा रहा है। हालांकि, इससे पहले भी राज्यपाल कोटे से ऐसे कई लोगों का मनोनयन होता रहा है, जिनकी योग्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।