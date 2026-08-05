Bankipur Bypoll: BJP के गढ़ में PK की सेंध, रविशंकर प्रसाद-रामकृपाल यादव के बूथ पर भी हारी पार्टी; 338 बूथों पर जन सुराज का कब्जा

मतगणना के बूथवार आंकड़ों के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 422 में से केवल 81 बूथों (करीब 19.19 प्रतिशत) पर ही प्रशांत किशोर से अधिक वोट मिले। इसके विपरीत, प्रशांत किशोर ने 338 बूथों (करीब 80.09 प्रतिशत) पर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। इनमें से अधिकांश बूथ ऐसे हैं जिन्हें लंबे समय से भाजपा का मजबूत आधार माना जाता रहा है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि जिन 81 बूथों पर भाजपा आगे रही, वहां जीत का अंतर अपेक्षाकृत कम था। वहीं, जिन 338 बूथों पर प्रशांत किशोर को बढ़त मिली, वहां कई स्थानों पर उनका जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। इसके अलावा तीन बूथ ऐसे भी रहे, जहां दोनों प्रत्याशियों को बराबर-बराबर वोट मिले।