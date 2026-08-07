Punjab politics: भाजपा में राहुल गांधी के ‘फेवरेट’ निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह, तारीफ से पंजाब की राजनीति में हलचल

कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। गांधी के कैप्टन के साथ व्यक्तिगत रिश्तों की बात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। पंजाब कांग्रेस ने चल रही गुटबाजी के बीच राहुल की इस तारीफ के कारण माना जाने लगा है कि 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले कैप्टन सिंह को इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और जिसका बाद में भाजपा में विलय हो गया था। पंजाब में कांग्रेस के बदले समीकरण के बीच अब राहुल गांधी भाजपा में उन्हें अपना पसंदीदा नेता बता रहे हैं।