सहारा निवेशकों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन, रिफंड की मांग को लेकर पेड़ पर चढ़ा शख्स

रिफंड पाने के लिए निवेशकों को सहारा-सेबी रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन सहारा इंडिया के सर्वर के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, निवेशकों का आरोप है कि अक्टूबर 2025 से यह सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सहारा का सर्वर लंबे समय से बंद पड़ा है। उनका दावा है कि सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान नहीं किए जाने के कारण सर्वर चालू नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही, दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़े कर्मचारियों ने भी भुगतान न मिलने का हवाला देते हुए काम बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसी वजह से हजारों रिफंड आवेदन लंबित पड़े हैं और निवेशकों को अपनी जमा-पूंजी वापस मिलने में लगातार देरी हो रही है।