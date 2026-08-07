मोहन भागवत के Gen-Z वाले बयान पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- यही बात BJP और RSS को भी समझाएं

गौरतलब है कि मुंबई में युवाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्र आंदोलनों और नई पीढ़ी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि Gen-Z के युवा किसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें देशविरोधी कहना गलत है, क्योंकि वे देश की अगली पीढ़ी हैं। भागवत ने कहा कि आज की Gen-Z और Gen-Alpha पहले की पीढ़ियों की तुलना में अधिक ईमानदार हैं और हर बात को तर्क के आधार पर समझना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन अपनी बात रखने का एक वैध और संवैधानिक तरीका है। युवाओं की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुनकर सरकार को बातचीत के जरिए उनका समाधान निकालना चाहिए।