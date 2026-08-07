सिर्फ सूरत-भिवंडी तक सीमित न रहे टेक्सटाइल विकासः पूनिया

उन्होंने विशेष रूप से भीलवाड़ा को देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में विशेष योजना तैयार करने की मांग की। इसके साथ ही बाड़मेर, पाली, बालोतरा, बगरू और सांगानेर जैसे राजस्थान के पारंपरिक वस्त्र एवं प्रिंटिंग केंद्रों की क्षमता का भी उल्लेख करते हुए इनके लिए अलग प्रोत्साहन नीति बनाने का सुझाव दिया। समिति की बैठक में मौजूद वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कुछ योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने पूनिया के सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि सूरत-भिवंडी-सेलम जैसे स्थापित केंद्रों के अलावा अन्य पोटेंशियल टेक्सटाइल क्लस्टरों के लिए भी योजना तैयार करने पर विचार किया जाएगा।