सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के 3 घंटे वाले नियम पर केजरीवाल का हमला, बोले- आवाज दबाने से बढ़ेगा गुस्सा

तय नियमों का पालन नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, 3 घंटे में पोस्ट हटाने वाले नियम को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जहां सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर सवाल उठा रहा है।