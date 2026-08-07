India China Border Talks: LAC पर तनाव नहीं, संवाद होगा हथियार: भारत-चीन ने सीमा पर गलतफहमी रोकने के लिए बनाई नई रणनीति

नई दिल्ली में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) की 36वीं बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा पर किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव से बचने के लिए पहले से मौजूद राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब दोनों देश सीमा पर स्थिरता को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद मान रहे हैं।