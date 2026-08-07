NEET Exam: OMR शीट में गड़बड़ी का मामला, 6 छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, पढ़ें पूरा मामला

नीट परीक्षा में 600 से ज्यादा अंक लाने वाले छह छात्रों को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी ओएमआर शीट में बड़ी गड़बड़ियां थीं। जो जवाब उन्होंने परीक्षा में भरे थे, वे एनटीए की वेबसाइट पर अलग दिख रहे हैं। हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका सीधे खारिज कर दी। साथ ही कहा कि व्यक्तिगत मामले दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाएं।