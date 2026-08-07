Punjab Politics: राहुल गांधी के ‘फेवरेट BJP नेता’ की क्या कांग्रेस में होगी वापसी? अमरिंदर सिंह को लेकर पंजाब में बढ़ी हलचल

कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं पार्टी महज 18 सीटों पर सिमट गई, जो कि कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। वहीं एक बार फिर चुनाव 2027 से पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच गुटबाजी को लेकर पार्टी फंस गई है। इसलिए अब अटकलें लगाई जा रही है कि राहुल कैप्टन की वापसी कराकर इस मतभेद को खत्म करना चाहते हैं।