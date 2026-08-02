अभद्र टिप्पणी करने वाली लड़की के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कायराना हरकत

अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि एक लड़की को डराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई और युवा सरकार के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वह लड़की के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही थी। इस पर नाबालिग लड़की की मां ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने माफ करके अपनी महानता और बड़ा दिल दिखाया है, जिसने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ लड़की की मां ने एफआईआर वापस लेने की अपील की है।