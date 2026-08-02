पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, शख्स ने फेंकी चप्पल; सांसद बोले- मुझे मारने की साजिश थी

पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा (फोटो- ANI)
Pappu Yadav: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक अफरातफरी मच गई। जब वे मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंकी, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने तुरंत हमलावर को काबू में किया, उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे अपनी हत्या की साजिश बताया।
सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शन और उन पर लगे आरोपों के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद एक युवक अचानक आक्रामक हो गया। उस युवक ने संसद भवन के अंदर हुए विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनने के फैसले और सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों में भगवान राम की मूर्ति रखने की घटना को लेकर सवाल उठाए। विरोध-प्रदर्शन से जुड़े इन सवालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बिगड़ने लगा। कुछ ही देर में पप्पू यादव के समर्थक भड़क गए, जिससे तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो गई।
इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि हमलावर का मुख्य मकसद उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा, "वह चाकू लेकर आया था, यह मुझे मारने की साजिश थी। अगर वहां अन्य लोग और समर्थक मौजूद न होते, तो आज स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। हम बचते क्या, वहां बचने की कोई उम्मीद थी। हम तो वहां सो गए, इसलिए बच गए।"
सांसद पप्पू यादव ने घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए सांसद के निजी आवास पर ऐसी हिंसक घटना का होना सुरक्षा में भारी चूक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जन प्रतिनिधियों और विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाने के मकसद से ऐसे हमले जारी रहे, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा।
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