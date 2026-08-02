पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, शख्स ने फेंकी चप्पल; सांसद बोले- मुझे मारने की साजिश थी

सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शन और उन पर लगे आरोपों के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद एक युवक अचानक आक्रामक हो गया। उस युवक ने संसद भवन के अंदर हुए विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनने के फैसले और सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों में भगवान राम की मूर्ति रखने की घटना को लेकर सवाल उठाए। विरोध-प्रदर्शन से जुड़े इन सवालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बिगड़ने लगा। कुछ ही देर में पप्पू यादव के समर्थक भड़क गए, जिससे तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो गई।