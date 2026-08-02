Jantar Mantar Protest Row: ‘वहां पंचर और चाबी बनाने वाले पर ज्यादा थे’, संसद में गाली देने वाले BJP नेता रमेश बिधूड़ी के फिर बिगड़े बोल

PM नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई की रात सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए जंतर-मंतर प्रदर्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। PM ने कहा कि ऐसी भाषा किसी भी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह युवाओं को माफ करते हैं और उनसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।