कांवड़ यात्रा के चलते 3 अगस्त को कहां-कहां रहेंगे स्कूल बंद? देखें लिस्ट

संभल जिला प्रशासन ने भी सावन के पहले सोमवार को विशेष अवकाश घोषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलिका शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 3 अगस्त को नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ियों की भारी आवाजाही और संभावित ट्रैफिक जाम को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।