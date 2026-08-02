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कांवड़ यात्रा के चलते 3 अगस्त को कहां-कहां रहेंगे स्कूल बंद? देखें लिस्ट

School Holiday Latest News: सावन के पहले सोमवार (3 अगस्त 2026) और कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली-एनसीआर के कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
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भारत

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Harshul Mehra

Aug 02, 2026

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सावन के पहले सोमवार के दिन कहां-कहां स्कूल बंद? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

School Holiday Latest News: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा पूरे देश में जोरों पर है। सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ मार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए कई राज्यों के जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। बच्चों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

3 अगस्त 2026, सावन के पहले सोमवार के अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी

कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

इन जिलों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • मेरठ
  • मुजफ्फरनगर
  • सहारनपुर
  • शामली
  • बागपत
  • गाजियाबाद
  • हापुड़

इन जिलों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी या ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया गया है।

संभल में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल बंद

संभल जिला प्रशासन ने भी सावन के पहले सोमवार को विशेष अवकाश घोषित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलिका शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 3 अगस्त को नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ियों की भारी आवाजाही और संभावित ट्रैफिक जाम को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मध्य प्रदेश में महाकाल की सवारी के चलते अवकाश

मध्य प्रदेश में सावन सोमवार का विशेष महत्व है। उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाले जाने के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए उज्जैन के कई स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र और रीवा-जबलपुर के कुछ प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास स्थित स्कूलों में भी स्थानीय प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है।

हरिद्वार और ऋषिकेश में भी स्कूल बंद

उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश कांवड़ यात्रा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 3 अगस्त को अवकाश घोषित किया है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा या जोखिम का सामना न करना पड़े।

दिल्ली-NCR के कई स्कूलों ने अपनाया ऑनलाइन विकल्प

दिल्ली-NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई सीमावर्ती इलाकों से कांवड़ यात्रा गुजरती है। इसे देखते हुए कई निजी स्कूलों ने स्वयं अवकाश घोषित किया है, जबकि कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है।

अभिभावकों के लिए प्रशासन की अहम सलाह

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों के आधार पर निर्णय न लें। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले संबंधित स्कूल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश की पुष्टि अवश्य करें। जिन जिलों में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, वहां स्कूल सामान्य समय पर संचालित हो सकते हैं।

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school education

Updated on:

02 Aug 2026 06:51 pm

Published on:

02 Aug 2026 06:51 pm

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