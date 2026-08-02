जो राम के नहीं हुए, वे आमजन के कैसे होंगे: राजेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ने दिया पत्रिका को इंटरव्यू

गौतम: सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाजपा को जिस तरह मुख्यधारा के मीडिया का साथ मिलता है, विपक्ष को वैसा अवसर नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने सोशल मीडिया और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचना पड़ रहा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश प्रदेश संगठन की घोषणा करेंगे। उसके बाद गांव-गांव चर्चा करेंगे कि सरकार ने क्या अच्छे काम किए और क्या नहीं किए। योगी सरकार की जो एक फर्जी छवि बनाई गई है, उसे भी जनता के सामने बेनकाब करेंगे। मुख्यधारा के मीडिया ने उस छवि को बनाने में मदद की है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने पुलिस को हत्यारा बना दिया है।