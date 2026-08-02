अमेरिकी हमले रुकने पर ईरान का बड़ा बयान- अचानक हमले से बेखबर नहीं, सेना अलर्ट मोड पर

ट्रुथ सोशल पर साझा किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान और मध्य पूर्व के कई देशों ने ऐसे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा है, जिससे रणनीतिक जलमार्ग को "तत्काल, पूर्ण और पूरी तरह" से दोबारा खोला जा सके और "ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त किया जा सके।" हालांकि, ट्रंप ने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। यह पोस्ट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी फोन पर हुई बातचीत के बाद सामने आई।