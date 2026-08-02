‘जंतर-मंतर तो झांकी थी, बिहार अभी बाकी है’; BPSC TRE-4 को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने दी सरकार को चेतावनी

छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार BPSC TRE-4 को लेकर सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फरवरी से मई के बीच अधियाचना भेजने और संशोधन करने के नाम पर समय बर्बाद किया गया, जिससे विज्ञापन जारी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के माध्यम से अच्छे शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं, वहीं BPSC अक्सर उसी विभाग द्वारा भेजी गई मांगों को गलतियों के कारण लौटा देता है। उन्होंने इस स्थिति को राज्य की शिक्षा व्यवस्था और मंत्री, दोनों के लिए बेहद शर्मनाक बताया। शिक्षा मंत्री की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने उनके तुरंत इस्तीफे की मांग की।