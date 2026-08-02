2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश, पत्नी ने विधायक पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, नारको टेस्ट की मांग

Vimal Kumar Murder Case: डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या के बाद, उनकी पत्नी ने एक विधायक पर पैसे मांगने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं, नगर परिषद के अधिकारियों ने इस हत्या पर नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Aug 02, 2026

Dehri EO Vimal Kumar Murder Case

डेहरी EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश

Dehri EO Vimal Kumar Murder Case: औरंगाबाद जिले के बारुण थाना इलाके में डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO) विमल कुमार की संदिग्ध हालात में हुई हत्या के बाद पूरे बिहार में नगर निकाय के अधिकारियों में आक्रोश है। पोस्टमॉर्टम के बाद, जब विमल कुमार का पार्थिव शरीर पटना के गोला रोड स्थित उनके घर पहुंचा, तो बड़ी संख्या में अलग-अलग नगर निकाय के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और स्टाफ के सदस्य उनके परिवार के रोने-बिलखने और दुख के बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए।

लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर रहा। गोला रोड इलाके में सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए आधा दर्जन थानों के पुलिसवालों और लगभग 100 अधिकारियों को तैनात किया गया था। गुस्साई भीड़ की नारेबाजी और विरोध को देखते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर से मेन गोला रोड पर बॉडी ले जा रही गाड़ी का रास्ता रोक दिया।

पत्नी का आरोप- MLA फोन करके पैसे मांगते थे

मृतक अधिकारी विमल कुमार की पत्नी ने देहरी के MLA पर मानसिक उत्पीड़न और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि MLA उनके पति को रोज फोन करके परेशान करते थे, उन्हें अपने घर बुलाते थे और 50 लाख रुपये तक की रकम देने का दबाव डालते थे। उन्होंने कहा कि उनके पति हमेशा यही कहते थे कि वे किसी भी गलत या गैर-कानूनी काम में शामिल होने के बजाय दूसरी जगह ट्रांसफर लेना पसंद करेंगे।

पत्नी ने बताया कि विमल कुमार 29 जुलाई को MLA से मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बाद में, उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके पति की हत्या एक मोटरसाइकिल सवार ने कर दी है, जबकि वे स्कॉर्पियो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गाड़ी को रुकवाकर जानबूझकर हमला करवाया गया।

पत्नी ने नार्को टेस्ट की मांग की

विमल कुमार की पत्नी ने मुख्यमंत्री से हाई-लेवल जांच और सख्त से सख्त सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों सहित इस साजिश में शामिल सभी लोगों का हश्र उनके पति जैसा ही होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों को सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि नेता पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

नगर निकाय अधिकारियों में गुस्सा

विमल कुमार की हत्या से बिहार नगर निगम सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया है। दानापुर पहुंचे साथी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि एक-दो महीने पहले ही एक और अधिकारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद विभाग से सुरक्षा की मांग की गई थी। अब एक और ऑफिसर की मौत के बाद वे इसे सिर्फ विमल कुमार की हत्या नहीं, बल्कि पूरे बिहार म्युनिसिपल सर्विस कैडर पर हमला मान रहे हैं। विरोध कर रहे अधिकारियों ने इस जुर्म को माफ न करने लायक बताया और कहा कि प्रशसनिक लापरवाही से अधिकारियों की जान खतरे में पड़ रही है।

पुलिस जांच में ड्राइवर ही कातिल निकला

इस बीच, मामले की जांच कर रही पुलिस टीम और मगध रेंज के IG विकास वैभव के मुताबिक, हत्या का राज़ खुल गया है। IG विकास वैभव ने बताया कि ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, हालांकि शुरू में उसने बार-बार अलग-अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन, कड़ी पूछताछ के दौरान उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद की बात मान ली।

विकास वैभव के अनुसार, घटना की रात गाड़ी के अंदर ड्राइवर और विमल कुमार के बीच बहस हुई थी। गुस्से में आकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और लोहे की रॉड से विमल कुमार पर कई बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में, उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हमला किसी अनजान मोटरसाइकिल सवार ने किया था।

पटना SSP पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- BJP के इशारे पर हो रही गिरफ्तारी, जरूरत पड़ी तो नौकरी तक ले लेंगे

ये भी पढ़ें
Bankipur Bypoll 2026, Prashant Kishor, Jan Suraaj, Bankipur Election, Bihar Bypoll, Patna Police,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

02 Aug 2026 05:22 pm

Published on:

02 Aug 2026 04:59 pm

Hindi News / News Bulletin / EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश, पत्नी ने विधायक पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, नारको टेस्ट की मांग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Crocodile Attack : करौली में मगरमच्छ के हमले में चरवाहे की मौत, मवेशियों को नहलाने के दौरान हुआ हादसा

Karauli Crocodile Attack
करौली

katni news: 9 हजार नाइट्राजेपाम टैबलेट बरामद, 2.25 लाख रुपये कीमत, दो तस्कर गिरफ्तार

Nitrazepam Supply network: 2 तस्कर गिरफ्तार (Photo Source - Patrika)
कटनी

कोलकाता: जैश के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को लेकर एक और खुलासा, पिलखाना में सिलाई दुकान से जुड़े तार, पिता फरार

West Bengal Terror Module
कोलकाता

Tonk Accident: ओवरटेक करते समय ट्रक में घुसी जैन श्रद्धालुओं से भरी बस, 23 यात्री घायल, कई जयपुर रेफर

tonk accident
टोंक

Bhopal news: आसीमा को ऑनलाइन ‘टूटी कटोरियां’ लौटाना पड़ा महंगा, मिनटों में निकले 95 हजार रुपए

Cyber ​​Fraud:95 हजार रुपए की साइबर ठगी (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.