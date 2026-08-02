EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश, पत्नी ने विधायक पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, नारको टेस्ट की मांग

डेहरी EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश
Dehri EO Vimal Kumar Murder Case: औरंगाबाद जिले के बारुण थाना इलाके में डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO) विमल कुमार की संदिग्ध हालात में हुई हत्या के बाद पूरे बिहार में नगर निकाय के अधिकारियों में आक्रोश है। पोस्टमॉर्टम के बाद, जब विमल कुमार का पार्थिव शरीर पटना के गोला रोड स्थित उनके घर पहुंचा, तो बड़ी संख्या में अलग-अलग नगर निकाय के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और स्टाफ के सदस्य उनके परिवार के रोने-बिलखने और दुख के बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए।
लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर रहा। गोला रोड इलाके में सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए आधा दर्जन थानों के पुलिसवालों और लगभग 100 अधिकारियों को तैनात किया गया था। गुस्साई भीड़ की नारेबाजी और विरोध को देखते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर से मेन गोला रोड पर बॉडी ले जा रही गाड़ी का रास्ता रोक दिया।
मृतक अधिकारी विमल कुमार की पत्नी ने देहरी के MLA पर मानसिक उत्पीड़न और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि MLA उनके पति को रोज फोन करके परेशान करते थे, उन्हें अपने घर बुलाते थे और 50 लाख रुपये तक की रकम देने का दबाव डालते थे। उन्होंने कहा कि उनके पति हमेशा यही कहते थे कि वे किसी भी गलत या गैर-कानूनी काम में शामिल होने के बजाय दूसरी जगह ट्रांसफर लेना पसंद करेंगे।
पत्नी ने बताया कि विमल कुमार 29 जुलाई को MLA से मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बाद में, उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके पति की हत्या एक मोटरसाइकिल सवार ने कर दी है, जबकि वे स्कॉर्पियो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गाड़ी को रुकवाकर जानबूझकर हमला करवाया गया।
विमल कुमार की पत्नी ने मुख्यमंत्री से हाई-लेवल जांच और सख्त से सख्त सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमलावरों सहित इस साजिश में शामिल सभी लोगों का हश्र उनके पति जैसा ही होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों को सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि नेता पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
विमल कुमार की हत्या से बिहार नगर निगम सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया है। दानापुर पहुंचे साथी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि एक-दो महीने पहले ही एक और अधिकारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद विभाग से सुरक्षा की मांग की गई थी। अब एक और ऑफिसर की मौत के बाद वे इसे सिर्फ विमल कुमार की हत्या नहीं, बल्कि पूरे बिहार म्युनिसिपल सर्विस कैडर पर हमला मान रहे हैं। विरोध कर रहे अधिकारियों ने इस जुर्म को माफ न करने लायक बताया और कहा कि प्रशसनिक लापरवाही से अधिकारियों की जान खतरे में पड़ रही है।
इस बीच, मामले की जांच कर रही पुलिस टीम और मगध रेंज के IG विकास वैभव के मुताबिक, हत्या का राज़ खुल गया है। IG विकास वैभव ने बताया कि ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, हालांकि शुरू में उसने बार-बार अलग-अलग बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन, कड़ी पूछताछ के दौरान उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद की बात मान ली।
विकास वैभव के अनुसार, घटना की रात गाड़ी के अंदर ड्राइवर और विमल कुमार के बीच बहस हुई थी। गुस्से में आकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और लोहे की रॉड से विमल कुमार पर कई बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में, उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हमला किसी अनजान मोटरसाइकिल सवार ने किया था।
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