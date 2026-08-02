EO की हत्या पर बिहार के अफसरों में आक्रोश, पत्नी ने विधायक पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, नारको टेस्ट की मांग

विमल कुमार की हत्या से बिहार नगर निगम सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया है। दानापुर पहुंचे साथी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि एक-दो महीने पहले ही एक और अधिकारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद विभाग से सुरक्षा की मांग की गई थी। अब एक और ऑफिसर की मौत के बाद वे इसे सिर्फ विमल कुमार की हत्या नहीं, बल्कि पूरे बिहार म्युनिसिपल सर्विस कैडर पर हमला मान रहे हैं। विरोध कर रहे अधिकारियों ने इस जुर्म को माफ न करने लायक बताया और कहा कि प्रशसनिक लापरवाही से अधिकारियों की जान खतरे में पड़ रही है।