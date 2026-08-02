पटना SSP पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- BJP के इशारे पर हो रही गिरफ्तारी, जरूरत पड़ी तो नौकरी तक ले लेंगे

पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 90 साल के बुजुर्ग फेंकू पासवान को भी जक्कनपुर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था और कड़े विरोध के बाद उन्हें देर रात रिहा करना पड़ा। इसके अलावा, स्थानीय नागरिकों और नेताओं, जैसे संजय कुमार सिंह (न्यू जक्कनपुर), मनोज कुमार (ओल्ड जक्कनपुर), उज्ज्वल कांत (न्यू पुरंदरपुर), रवि नारायण प्रभाकर (बोरिंग रोड), नवल किशोर गुप्ता (नॉर्थ मंदिरी), संजीत चंद्रवंशी (सिफारा) और अफरोज अहमद उर्फ ​​चिंटू (सब्जीबाग) को बिना किसी ठोस कारण के हिरासत में लिया गया।