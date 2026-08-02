राहुल गांधी ने जेन जी स्टाइल में किया फ्रेंडशिप डे विश, फिंगर हार्ट बनाते हुए कहा- इसका मतलब अभी पता चला

'फिंगर हार्ट' एक लोकप्रिय जेस्चर है जो दक्षिण कोरिया से शुरू हुआ और K-पॉप, K-ड्रामा और सोशल मीडिया के जरिए ग्लोबल इंटरनेट ट्रेंड बन गया। यह अंगूठे और तर्जनी उंगली (index finger) को क्रॉस करके एक छोटे से दिल जैसा आकार बनाकर किया जाता है। इस जेस्चर का इस्तेमाल प्यार, आभार, दोस्ती या तारीफ जाहिर करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है और यह इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और X जैसे प्लेटफॉर्म पर 'जेन-जी' यूज़र्स के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी का इस सिंबल का इस्तेमाल कांग्रेस नेता की एक और कोशिश है ताकि वे युवा इंटरनेट यूजर्स के जाने-पहचाने अंदाज़ में उनसे बातचीत कर सकें।