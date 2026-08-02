सिंधु जल संधि पर भारत का जवाब, विनय क्वात्रा बोले- आधी सदी में पाकिस्तान ने खोया भरोसा

भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से संवाद की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए क्वात्रा ने कहा कि अतीत के अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्रयास सफल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की वकालत करने वाले या तो पिछले अनुभवों पर ध्यान नहीं देते या फिर यह मानते हैं कि एक ही काम को बार-बार दोहराकर अलग परिणाम की उम्मीद की जा सकती है।" क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है कि "आतंकवाद और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते, पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते।"