संसद में राम मंदिर चढ़ावे पर प्रदर्शन का मामलाः राहुल गांधी पर FIR से गरमाई सियासत, सौगत रॉय बोले- यही BJP की कार्यशैली

यह विवाद 31 जुलाई को संसद परिसर में हुए एक प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर के पुजारी के वेश में पहुंचे थे। उनके साथ अन्य विपक्षी सांसदों ने भी एक सांकेतिक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें दानपात्र का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार और चंदे के दुरुपयोग के आरोपों को उठाया गया। विपक्ष का कहना था कि यह सरकार और उससे जुड़े मुद्दों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध था।