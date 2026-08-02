केरल में आफत की बारिश, 8 की मौत, 8 लापता; 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, भारी बारिश के कारण 27 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। स्थिति को देखते हुए 5,792 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर 209 राहत शिविरों में ठहराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार के मुकाबले रविवार को बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री एपी अनिलकुमार, प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहकर राहत कार्यों की समीक्षा की जा रही है।