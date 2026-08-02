WhatsApp यूजर्स से मांग रहा जन्मतिथि? भारत में नए Age-Verification नियमों की अटकलें तेज

WhatsApp Age Verification: भारत में वाट्सएप कथित तौर पर कुछ यूजर्स से उनकी जन्मतिथि दर्ज करने के लिए कह रहा है। इसके बाद अब अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए जल्द ही एज वेरिफिकेशन से जुड़े नए नियम ला सकती है। हालांकि अभी तक इस पर वाट्सएप और केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।