ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद कपिल मिश्रा का आया बयान, बताया- न्याय की शुरुआत

Tahir Hussain Life Imprisonmen: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस की मौत की सजा की मांग को खारिज करते हुए एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन, नाजिर, आसिम, जावेद और अनस को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। अब इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे न्याय की शुरुआत बताया है।