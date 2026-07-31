मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति नीति कोर्ट की निगरानी में? सरकार से 4 हफ्ते में स्पष्टीकरण तलब

Temple Priest Appointment Policy: मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए बनाई गई साल 2019 की नीति अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में केवल ब्राह्मण समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल रहा। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया है।