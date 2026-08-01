अभिजीत दीपके को मिला NDA में शामिल RPI ज्वाइन करने का ऑफर, रामदास अठावले बोले- पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं

आठवले ने कहा कि दीपके को भी झूठे बयान नहीं देने चाहिए। उनकी कई मांगें पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज तब हुआ, जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे। जंतर-मंतर पर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। विपक्षी दलों के नेताओं ने छात्रों को भड़काने का काम किया। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और उसका समापन भी शांतिपूर्ण होना चाहिए था। आठवले ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों पर भी हमले किए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर जवान भी चोटिल हुए।