बिहार: मगरमच्छ को कंधे पर लादकर थाने पहुंचा युवक, वायरल VIDEO ने सबको चौंकाया

यह घटना सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड-14 की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार को धान के एक खेत में अचानक एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के दिखते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते उसे देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। शुरुआत में कोई भी मगरमच्छ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन गांव के कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए उसे रस्सी से सुरक्षित बांध लिया। इसके बाद एक युवक मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर सीधे भीमनगर थाना पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।