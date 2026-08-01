1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

बिहार: मगरमच्छ को कंधे पर लादकर थाने पहुंचा युवक, वायरल VIDEO ने सबको चौंकाया

बिहार के सुपौल जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक करीब 4 फीट 16 इंच लंबे मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर पुलिस थाने ले जाता दिखाई दे रहा है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Aug 01, 2026

crocodile

कंधेप पर मगरमच्छ लेकर थाने पहुंचा युवक

सोशल मीडिया पर बिहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सुपौल जिले का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर पुलिस थाने ले जाता दिखाई दे रहा है। युवक के कंधे पर मगरमच्छ को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया।

यह घटना सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड-14 की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार को धान के एक खेत में अचानक एक विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के दिखते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते उसे देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। शुरुआत में कोई भी मगरमच्छ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन गांव के कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए उसे रस्सी से सुरक्षित बांध लिया। इसके बाद एक युवक मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर सीधे भीमनगर थाना पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कोसी नदी में छोड़ा गया मगरमच्छ

पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम भीमनगर थाना पहुंची और मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर सबसे पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जांच में मगरमच्छ पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया पूरी कर उसे उसके प्राकृतिक आवास कोसी नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ की लंबाई करीब 4 फीट 16 इंच थी। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने और जलमार्गों के आपस में जुड़ जाने के कारण मगरमच्छ समेत कई जंगली जीव खेतों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में लोगों को खुद जोखिम उठाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर सके।

इस घटना में राहत की बात यह रही कि न तो किसी ग्रामीण को कोई नुकसान पहुंचा और न ही मगरमच्छ को किसी तरह की चोट लगी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसके बाद वन विभाग ने भी लोगों से अपील की कि यदि कहीं मगरमच्छ या कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत विभाग को सूचना दें।

Cockroach Cafe: बिहार के ‘कॉकरोच कैफे’ को लेकर सोशल मीडिया पर बहस, युवा बोले- मार्केटिंग का है शानदार आइडिया

ये भी पढ़ें
cockroach cafe

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Aug 2026 09:36 pm

Published on:

01 Aug 2026 09:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: मगरमच्छ को कंधे पर लादकर थाने पहुंचा युवक, वायरल VIDEO ने सबको चौंकाया

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'मंदिर के पैसे लूटने वालों को बेनकाब करना गलत है क्या?' पुलिस शिकायत दर्ज होने पर बोले पप्पू यादव

purnia mp pappu yadav
राष्ट्रीय

पटना SSP की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे प्रशांत किशोर, बोले- मतदाताओं को डराया, बिना वजह हुई गिरफ्तारी

bankipur bypoll prashant kishor
राष्ट्रीय

बिहार पेपर लीक केस में 3 गिरफ्तार, आरोपियों के मोबाइल से मिले कई एडमिट कार्ड और आंसर की

Bihar Havaldar Paper Leak
राष्ट्रीय

बिहार: जन सुनवाई में रिश्वत का 'लाइव' खुलासा, मंत्री के सामने ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ने मांगे 50 हजार रुपये

bihar minister
पटना

Cockroach Cafe: बिहार के 'कॉकरोच कैफे' को लेकर सोशल मीडिया पर बहस, युवा बोले- मार्केटिंग का है शानदार आइडिया

cockroach cafe
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.