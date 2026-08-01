30 अगस्त को होगा NEET PG एग्जाम, जेपी नड्डा ने लिया जायजा, दिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा कराने के सख्त निर्देश

इस साल परीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। अब उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के लिए तीन राज्यों की प्राथमिकता दे सकेंगे जिसमें उनका पत्राचार वाला राज्य पहली प्राथमिकता होगा। परीक्षा शहर की जानकारी लगभग तीन सप्ताह पहले दे दी जाएगी ताकि उम्मीदवार यात्रा और ठहरने की तैयारी समय रहते कर सकें। इसके अलावा प्रश्नपत्र में अब 180 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 210 मिनट का समय मिलेगा। इससे प्रत्येक प्रश्न के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा।