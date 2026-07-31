17 साल पत्नी से अलग रहे उमर अब्दुल्ला, बहन सारा की शादी भी सिर्फ 19 साल तक ही टिक पाई

दोनों ने 22 जुलाई को आर्टिकल 142 के तहत संयुक्त अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सभी झगड़ों को खत्म करने और एक-दूसरे के खिलाफ चल रहे सभी केस वापस लेने की बात कही है। कोर्ट ने इन बातों को अपने आदेश में दर्ज करने का फैसला किया है।