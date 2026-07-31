Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! अब अतिरिक्त सामान का भुगतान भी होगा ऑनलाइन, जानिए किसे मिलेगा फायदा

रेलवे के नियमों के अनुसार,एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क देकर वे अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। एसी सेकेंड-टियर और फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम मुफ्त और 100 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। वहीं स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम मुफ्त और अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 35 किलोग्राम मुफ्त और 70 किलोग्राम तक की सीमा तय है। अगर यात्री फ्री लिमिट से ज्यादा लेकिन तय अधिकतम सीमा के भीतर सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा।