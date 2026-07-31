शहजाद पूनवाला छोड़ रहे हैं या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? X बायो से बीजेपी हटाया, पोस्ट में भाजपा की तारीफ की

बात उन दिनों की है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दिसंबर 2017। उन्हीं दिनों शहजाद पूनावाला कांग्रेस से बागी हुए थे। उन्होंने साफ कहा था, 'कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ था। चुनाव में प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था और परिणाम पहले से तय थे। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी के सामान्य सदस्य की तरह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना था।' उन्होंने यहां तक कह डाला था, 'कांग्रेस का पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब पार्टी में वंशवाद खत्म हो और मेरिट के आधार पर पद दिए जाएं। राहुल गांधी ने जिस भी चुनाव में प्रचार किया, उसमें हार हुई। क्या उन्हें अध्यक्ष पद पर प्रोन्नति देकर इसी का इनाम दिया जा रहा है?'