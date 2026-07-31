अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद पर बोले मनोज तिवारी- न्याय की जीत हुई, दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पार्षद रहते हुए उसने ऐसा कांड किया। पूरे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड रहा। आज उस व्यक्ति को और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा हुई है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और न्याय जीता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ही तो टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने ही तो टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी के द्वारा जिसको पार्षद बनाया गया, उसी ने इस तरह से दंगे करवाए, योजनाएं बनाईं। अंकित शर्मा, आईबी ऑफिसर की हत्या की। तो ये सब कुछ देखने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को तो एक बार अपनी गिरेबान में झांकना ही पड़ेगा।