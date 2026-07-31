बीजेपी छोड़ने की गरम चर्चा के बीच शहजाद पूनावाला ने कहा- ताहिर हुसैन को होनी चाहिए फांसी

बता दें कि शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर अभियोजन पक्ष की दलीलों का हवाला देते हुए लिखा है कि पीड़ित की मौत के बाद भी हमला जारी रहा, यह एक सुनियोजित और बेरहमी से की गई हत्या थी। दरअसल, अंकित शर्मा हत्या मामले में जो कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है, उससे शहजाद पूनावाला संतुष्ट नजर नहर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि आदरणीय अदालत ताहिर हुसैन को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था। उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। आखिर सिर्फ उम्रकैद ही क्यों?