‘पेपर लीक माफिया BJP में, RSS तय करता है पेपर’; PM नरेंद्र मोदी पर संजय राउत का तीखा वार

संसद में हाल ही में प्रस्तुत 'वंदे मातरम' विधेयक पर हुई चर्चा का हवाला देते हुए शिवसेना (UBT) सांसद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के इतने संवेदनशील और ऐतिहासिक विधेयक पर बहस के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं थे। प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं में वंदे मातरम पर भाषण देते हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब संसद में इस पर गंभीर चर्चा हो रही होती है, तो शीर्ष नेतृत्व गायब रहता है। यह देशभक्ति का कैसा ढोंग है?