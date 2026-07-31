‘शिक्षा मंत्री बदला, लेकिन सोच नहीं बदली’, अभिजीत दीपके का बड़ा दावा; बोले- छात्रों को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी सरकार?

आज तक के एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने दावा किया कि नए शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम पहले भी बिलकिस बानो मामले के दोषियों के स्वागत से जुड़े विवाद में सामने आ चुका है। दीपके ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाए जाने से छात्रों और युवाओं के बीच गलत संदेश जाएगा। उनके मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए, जिनकी छवि को लेकर पहले से विवाद रहे हों।