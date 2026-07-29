“Main Bhi Cockroach” और युवा बन बैठे कॉकरोच नेता! पढ़िए विवादित मज़ाक से आंदोलन तक की कहानी

अब सवाल यह है कि यह आंदोलन कितनी देर तक जीवित रहेगा और क्या यह राजनीतिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। युवा वर्ग की नाराज़गी स्पष्ट है, और CJP ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, एक मज़ाक भी बड़े बदलाव की चिंगारी बन सकता है। अब अगला कदम यह तय करेगा कि यह आंदोलन सिर्फ एक घटना था या आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में स्थायी बदलाव लाएगा।