“Main Bhi Cockroach” और युवा बन बैठे कॉकरोच नेता! पढ़िए विवादित मज़ाक से आंदोलन तक की कहानी

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
एक मज़ाक से शुरू हुआ आंदोलन अब देश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने सुनवाई के दौरान बेरोज़गार युवाओं की तुलना “कॉकरोच” से कर दी। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और इसी से “Cockroach Janta Party” (CJP) आंदोलन की शुरुआत हुई।
बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को ट्विटर (X) पर लिखा, “What if all cockroaches come together?” यह पोस्ट वायरल हो गया और उसी दिन उन्होंने “Main Bhi Cockroach” (मैं भी कॉकरोच) कैप्शन के साथ एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम ग्राफिक पोस्ट किया।
महज दो दिनों में 25,000 से अधिक लोग जुड़ गए, और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10 मिलियन पार कर गई - यह संख्या भाजपा के फॉलोअर्स से भी अधिक थी।
आंदोलन की शुरुआत में ही कई प्रसिद्ध हस्तियों ने समर्थन जताया। जानी-मानी अभिनेत्री स्वरा भास्कर और लेखक चेतन भगत ने भी सोशल मीडिया पर इस आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। इससे आंदोलन को और बल मिला और यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
जून में दीपके भारत लौटे और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। शुरुआत में कुछ सौ लोग शामिल हुए, लेकिन जल्द ही हजारों की संख्या में युवा, पेशेवर और परिवार भी जुड़ गए। आंदोलन की मांगें थीं: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, और पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा।
इस आंदोलन के दौरान कई छात्रों ने अपनी कहानियाँ साझा कीं। एक छात्रा, रिया शर्मा, ने बताया कि कैसे पेपर लीक के कारण उसकी मेहनत बेकार हो गई और वह मानसिक तनाव में आ गई थी। इस तरह की कहानियाँ आंदोलन को और मजबूती देती रहीं।
प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल शुरू की, जो 26 दिनों तक चली। पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया, जिससे आंदोलन को और ताकत मिली। विरोध प्रदर्शन दिल्ली से आगे मुंबई, गोवा और अन्य शहरों तक फैल गए।
इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एक दिन में लगभग 50,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। यह संख्या लगातार बढ़ती रही और अन्य शहरों में भी इसी तरह का उत्साह देखा गया।
23 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद आंदोलन थमा नहीं। अंततः 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, और CJP ने इसे अपनी “राजनीतिक जीत” घोषित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।
नहीं। यह आंदोलन केवल परीक्षा पेपर लीक का विरोध नहीं था, बल्कि युवा बेरोज़गारी, सरकारी जवाबदेही और लोकतंत्र की रक्षा की मांग बन गया। एक मज़ाकिया प्रतीक - कॉकरोच - ने युवा वर्ग को एकजुट कर दिया, और यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा युवा विरोधी अभियान बनकर उभरा।
अब सवाल यह है कि यह आंदोलन कितनी देर तक जीवित रहेगा और क्या यह राजनीतिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। युवा वर्ग की नाराज़गी स्पष्ट है, और CJP ने दिखा दिया कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, एक मज़ाक भी बड़े बदलाव की चिंगारी बन सकता है। अब अगला कदम यह तय करेगा कि यह आंदोलन सिर्फ एक घटना था या आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में स्थायी बदलाव लाएगा।
इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके युवा अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले समय में डिजिटल एक्टिविज़्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब युवा एकजुट होते हैं, तो मज़ाक भी आंदोलन बन सकता है - और 'कॉकरोच' भी नेता बन सकते हैं।
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