बॉडी का ‘साइलेंट कंट्रोल रूम’ है थायरॉयड ग्लैंड, जो बिगड़े तो बदलने लगेगा शरीर, कहीं आपमें तो नहीं हो रहे ये बदलाव?

वहीं चिकित्सा जगत की सबसे प्रमाणिक मानी जाने वाली बुक 'वर्नर एंड इंगबार्स द थायरॉयड' के संपादक प्रोफेसर डॉ. लुईस ई. ब्रेवरमैन दुनिया भर के सबसे बड़े थायरॉयड एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। वे मशहूर और सम्मानित मेडिकल रिसर्चर और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉ. ब्रेवरमैन बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रमुख रहे और अपने 50 साल के करियर में दुनिया भर के 200 से ज्यादा थायरॉयड एक्सपर्ट्स को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 1970 में यह साबित किया कि... 'थायरॉयड ग्रंथि T4 नामक एक हॉर्मोन बनाती है, जोशरीर के अन्य टिश्यूज में जाकर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और T3 हॉर्मोन में बदल जाता है।' इनके मुताबिक- थायरॉइड हार्मोन जीवन भर सामान्य विकास, वृद्धि और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है।'