इन लोगों में मसल्स कमजोर होने का खतरा सबसे ज्यादा, क्या आप भी हैं हाई रिस्क ग्रुप में?

Muscle Loss After 40: क्या आपको भी सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है? कुर्सी से उठने पर जोर लगाना पड़ रहा है? उंगलियों की पकड़ कमजोर हो रही है? क्या पहले जैसी ताकत महसूस नहीं हो रही? 40 की उम्र पार करते ही अगर आप भी महसूस कर रह हैं ये लक्षण तो भूलकर भी इन्हें नजरअंदाज न करें। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सारकोपेनिया (Sarcopenia) यानी मांसपेशियों के लगातार कम होने का संकेत हो सकता है। क्या है सारकोपनिया, 60 साल में होने वाली बीमारी अब कम उम्र में ही क्यों कर रही परेशान? patrika.com पर पढ़ें भारत के मशहूर डॉक्टर्स और डायटिशियन्स की सलाह और शोध पर आधारित खास पेशकश...