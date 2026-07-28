MP में अगले महीने से शुरू होगा नर्मदा 6-लेन ब्रिज, कम होगी दो राज्यों की दूरी, बड़वाह बायपास का काम लगभग पूरा

बड़वाह बायपास पहुंचे आरओ यवतकर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। वर्तमान में पुल की एक लेन से ही यातायात संचालित हो रहा है। निरीक्षण के दौरान एनएचएआई अधिकारियों ने उन्हें निर्माण कार्य की प्रगति और शेष कार्यों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान बलवाड़ा से धनगांव के बीच निर्माण कार्य में हो रही देरी और भारी वाहनों के कारण लगातार हो रहे सडक हादसो पर आरओ यवतकर ने कहा वे हाल ही में पदस्थ हुए है और परियोजना की वास्तविक स्थिति का आकलन करने पहुंचे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएचएआई की प्राथमिकता पूरे मार्ग पर जल्द यातायात शुरू करना है, लेकिन गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा निर्माण कार्य को केवल समय सीमा में पूरा करना ही उद्देश्य नहीं है, यह भी तय किया जाएगा कि सडक और पुल लंबे समय तक सुरक्षित एवं टिकाऊ रहे।